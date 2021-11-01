Иностранцы смогут посетить музеи, подконтрольные Минкультуры, с ПРЦ-тестом

Иностранцы смогут посетить музеи, подконтрольные Минкультуры, с ПРЦ-тестом
По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

Так как иностранные прививки не признают на территории России, гости из других стран смогут пройти в учреждения с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Введение локдауна в стране стало неожиданностью не только для россиян, но и для иностранцев. В Министерстве культуры пояснили, как гостям из других стран попасть в музеи, подконтрольные ведомству. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет РИА Новости.

Пускать иностранцев в музеи и театры будут по результатам ПРЦ-исследований. Важно, чтобы тест был сделан за сутки до посещения учреждения.

Напоминаем, что из-за локдауна закрыли большинство культурно-досуговых учреждения. Открыты лишь музеи и театры, куда пускают по QR-кодам. Так как иностранные вакцины не зарегистрированы на территории России, возник ряд вопросов о том, как быть с туристами. Наконец, кажется, найден компромисс в этом вопросе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить. «Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — считают в ведомстве.

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