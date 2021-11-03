Собянин заявил, что в Москве нерабочая неделя продлеваться не будет

Пока в столице ситуация улучшается, в Петербурге обстановка остается напряженной.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице эпидемиологическая обстановка становится стабильнее. Это позволяет не продлевать режим нерабочий дней. Об этом сегодня, 3 ноября, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что нерабочие дни продлятся, как и было запланировано, до 7 ноября. Количество зараженных и тяжелых пациентов наконец падает, так что можно постепенно возвращаться к прежней жизни, но при условии соблюдения жестких правил. Среди них: домашний режим пожилых людей и максимальная дистанционка для столичных компаний. Ходить в театры и музеи можно будет все еще по QR-кодам.

Напоминаем, что власти Санкт-Петербурга пока что не заметили серьезных улучшений эпидобстановки. За сутки коронавирусом заболели более трех тысяч человек, 86 – скончались. Радуют разве что ускорившиеся темпы вакцинации. В Смольном пока не спешат делать громких заявлений насчет нерабочей недели, никаких конкретных решений не принималось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России.