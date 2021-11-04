В Петербурге День народного единства пройдет в онлайн-формате

В Петербурге День народного единства пройдет в онлайн-формате. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге День народного единства пройдет в онлайн-формате. Фото: gov.spb.ru

День народного единства в Петербурге сегодня, 4 ноября, отпразднуют в онлайн-формате.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале, что празднование Дня народного единства в Петербурге пройдет в онлайн-формате из-за ограничений.

Жителей города приглашают на специальное четырехчасовое путешествие онлайн. В рамках фестиваля «НацЛитФест» пройдет эфир, который проведут хранители национальных языков и литературных традиций. Они проведут пользователей по тундре, пригласят послушать карельский фольклорно-хореографический ансамбль и местный рэп, поэзию на вепсском и песни на саамском.

Кроме того, в 18 часов пройдет трансляция концерта «#мывместе», в ходе которого можно будет посмотреть на творческие коллективы Северо-Запада и звезд российской эстрады. На телеканале «Санкт-Петербург» повтор мероприятия пройдет в 23:40.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что празднование в День народного единства не будут разводить мосты в Санкт-Петербурге. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявил, что городские мосты в нерабочие праздничные дни не разводятся согласно постановлению правительства города.