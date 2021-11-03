Разводку мостов в День народного единства в Петербурге отменили

Разводку мостов в День народного единства в Петербурге отменили
Мосты не будут разводить в ночь на 5 ноября. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Празднование Дня народного единства отменит разводку петербургских мостов в ночь с 4 на 5 ноября.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявили, что городские мосты в нерабочие праздничные дни не разводятся согласно постановлению правительства города «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге».

Также в ведомстве напомнили, что в ночь на 15 ноября в Северной столице завершится навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы. Это Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

Мосты, расположенные на Неве, Большой и Малой Неве, продолжат разводить до 30 ноября. Сейчас не разводится только Биржевой мост, который закрыт на капремонт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост украсит праздничная подсветка в День народного единства.

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