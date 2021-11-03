Дворцовый мост украсит праздничная подсветка в День народного единства

Дворцовый мост украсит праздничная подсветка в День народного единства
Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет».

Также засияет Большой проспект Петроградской стороны.

В Санкт-Петербурге готовятся к празднованию Дня народного единства. Известно, что подсветка украсит Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Световое оформление в цветах российского триколора будет работать 4 ноября с 16:55 и до 8:25 5 ноября. Для украшения Дворцового моста используют более 600 светильников, а для Большого проспекта Петроградской стороны – более сотни светящихся элементов.

«Этот праздник – один из главных в нашей стране. Он объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу»,

— отметил губернатор Александр Беглов.

Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса и введением нерабочей недели большинство мероприятий, посвященных празднику, пройдут в онлайн-режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга могут сами выбрать подсветку для ТК «Невский центр».

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