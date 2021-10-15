Жители Петербурга могут сами выбрать подсветку для ТК «Невский центр»

Жители Петербурга могут сами выбрать подсветку для ТК "Невский центр". Фото: официальный сайт "ТЦ Невский Центр"

Жители Петербурга могут сами выбрать подсветку для ТК "Невский центр". Фото: официальный сайт "ТЦ Невский Центр"

Торговый комплекс «Невский центр» совместно с Союзом Архитекторов Санкт-Петербурга дают петербуржцам возможность самим выбрать архитектурно-художественную подсветку фасадов здания торгового комплекса в центре города. Посмотреть варианты можно на сайте «ТЦ Невский Центр».

Сегодня стало известно, что ТК «Невский Центр» совместно с Союзом Архитекторов Санкт-Петербурга запустил голосование, в котором предложил петербуржцам выбрать подсветку фасадов здания торгового комплекса. Организаторы проекта приглашают жителей и гостей принять участие в этом голосовании.

«Художественное решение, с одной стороны, должно органично интегрировать фасады торгового здания в окружающую архитектурную среду, а с другой, должно соответствовать самым современным трендам подсветки объектов такого класса», — сообщается на официальном сайте ТЦ «Невский Центр».

Голосование открыто до 21 октября. Экспертное жюри ознакомится с результатами и примет решение об украшении популярного торгового комплекса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге завершилось голосование по выбору новогодней ели на Дворцовой площади. Горожане выбирали между двумя вариантами — живой и искусственной. В результате предпочтение отдали живому дереву.