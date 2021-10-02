Петербуржцы проголосовали за живую новогоднюю ель на Дворцовой площади

Новогодняя ель на Дворцовой площади в прошлом году. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Новогодняя ель на Дворцовой площади в прошлом году. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Накануне вечером в Петербурге завершилось голосование по выбору новогодней ели на Дворцовой площади. Горожане выбирали между двумя вариантами — живой и искусственной.

Петербуржцы могли проголосовать на сайте «Петербургского дневника», а также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте». Результаты голосования направили в городской комитет по печати.

В голосовании «ВКонтакте» приняли участие 7,8 тысячи жителей города. Голос за настоящую ель отдали 51,7% горожан, или 4 053 человека. Оставшиеся 48,3% пользователей отдали предпочтение искусственной ели.

Напомним, в прошлом году Дворцовую площадь к Новому году украсила 25-метровая живая ель, которую выбрали петербуржцы. Праздничное дерево украсили игрушками в ретростиле. Ель стояла на главной петербургской площади до конца января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург может остаться без новогоднего оформления.