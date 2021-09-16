Петербург может остаться без новогоднего оформления

В Петербурге постепенно готовятся к Новому году. Фото: Baltphoto

В Петербурге постепенно готовятся к Новому году. Фото: Baltphoto

В УФАС поступило несколько жалоб – главное, чтобы с ними разобрались до наступления праздников.

В Санкт-Петербурге который день не могут разобраться с конкурсом в преддверии Нового года. Власти выбрали компанию, которая оформит город к праздникам, но нашлись недовольные. Это тормозит процесс. Об этом сообщили в местном УФАС.

Известно, что контракт почти на 22 миллиона рублей выиграла компания «ОМ-Консалтинг». Такое решение не понравилось некоторым участникам, которые пожаловались антимонопольщикам.

«Первая жалоба от ИП Леонова С.А. отозвана. Вторая жалоба от ООО «ТехКонтроль» в данный момент рассматривается»,

— сообщается в документациях госзакупки.

Вторая компания, направившая претензию, убеждена, что ее незаконно сняли с конкурса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проект «СКА Арены» победил в международном архитектурном конкурсе.