Проект «СКА Арены» победил в международном архитектурном конкурсе

Комплекс построят осенью следующего года, а через два года арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею. Фото: www.coop-himmelblau.at

Комплекс построят осенью следующего года, а через два года арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею. Фото: www.coop-himmelblau.at

Представленный на экономическом форуме во Владивостоке проект «СКА Арены» стал победителем международного архитектурного конкурса.

Макет создала компания Coop Himmelb(l)au. Эксперты отмечают, что это образец мировой архитектуры. Организация «ГОРКА», генеральный проектировщик новой «СКА Арены», взяла на себя ответственность провести этот конкурс. Об этом сообщает Telegram-канал «Пиотровский online».

Участниками конкурса в начале этого года стали четыре архитектурных компании из разных стран. Комплекс построят осенью следующего года, а через два года арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восточном экономическом форуме представили проект петербургской «СКА Арены». ВЭФ проходит во Владивостоке. Проект строящегося ледового дворца в Петербурге представил генеральный директор «СКА Арена» Евгений Калабин.