Макет «СКА Арены» представили на Восточном экономическом форуме

Макет «СКА Арены» представили на Восточном экономическом форуме
Проект строящегося ледового дворца в Петербурге. Фото: Telegram Пиотровский Online

На Восточном экономическом форуме представили проект петербургской «СКА Арены». ВЭФ проходит во Владивостоке.

Проект строящегося ледового дворца в Петербурге представил генеральный директор «СКА Арена» Евгений Калабин.

Как сообщили в телеграм-канал вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, комплекс будет вмещать 21 тыс. человек на хоккейные матчи. В настоящее время уже завершены работы по устройству металлических конструкций кровли малой ледовой арены, бассейна, универсального зала.

Строительство планируют завершить осенью следующего года, чтобы в 2023-м году арена приняла матчи чемпионата мира по хоккею.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ледовый дворец обещает стать самым большим в мире.

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