Брэд Питт поставил крест на своей личной жизни

Американский актер Брэд Питт, который не так давно разошелся с актрисой Анджелиной Джоли, решил отказаться от личной жизни и не намерен больше связывать себя узами брака.

В настоящий момент между звездами Голливуда продолжают идти судебные тяжбы, они касаются опеки над детьми. Об этом пишет издание UsWeekly, ссылаясь на источники, близкие к окружению звезды.

Те, кто знаком с 57-летним Питтом уверены, что актер перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то очень важным. Бракоразводный процесс наложил свой отпечаток.

Отмечается, что несколько свиданий, на которых побывал Брэд, не увенчались успехом. В данный момент актер продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

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