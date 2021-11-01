Кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт

Крис Пратт озвучит Гарфилда. Фото: кадр из сериала "Парки и зоны отдыха"

Крис Пратт озвучит Гарфилда. Фото: кадр из сериала "Парки и зоны отдыха"

Американского актера Криса Пратта выбрали для озвучки кота Гарфилда в новом полнометражном мультфильме.

Как сообщает The Hollywood Reporter, новый мультфильм про рыжего кота Гарфилда из комиксов Джима Дэвиса создаст компания Alcon Entertainment.

Работать над анимационным фильмом будут основатели студии Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Сценарий подготовит номинант на премию «Оскар» Дэвид Рейнольдс, участвовавший в создании сценария для мультфильма «В поисках Немо».

Комикс о ленивом коте, обожающем лазанью, начал издаваться с 1978 года. Впервые комикс экранизировали в 2004 году, тогда Гарфилда озвучил Билл Мюррей. Через два года вышел сиквел «Гарфилд-2».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях.