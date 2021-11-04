Таможенники Пулково поймали иностранцев с незадекларированной валютой

Таможенники Пулково поймали иностранцев с незадекларированной валютой
Деньги они не декларировали. Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Работники таможенной службы петербургского аэропорта Пулково выявили иностранцев, попытавшихся перевезти незадекларированные денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей.

Во время досмотра граждане выбирали «зеленый» коридор вместо «красного», который как раз предназначен для декларирования багажа. Во всех трех случаях инциденты произошли по незнанию правил перевозки багажа через границу.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, в результате гражданине Германии, США, Узбекистана вынуждены были оставить в Пулково 46 тыс. долларов и примерно 70 тыс. евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская таможня приостановила ввоз незадекларированных дорогостоящих ванн. Перевозчик ввозил в Россию в 22 сантехническую продукцию весом 10 тонн.

задержание новости СПб пулковская таможня


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за локдауна пассажиропоток в Петербурге сократился в 1,5 раза
В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек
В Петербурге выявили еще 3 363 случая заражения коронавирусом
Россиян предупредили о новом виде мошенничества на сайтах объявлений
В Telegram вышли первые рекламные сообщения
Российским пенсионерам пообещали выплату в 5 тыс. рублей в 2022 году
Тарантино продаст на аукционе семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»