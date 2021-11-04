Таможенники Пулково поймали иностранцев с незадекларированной валютой

Деньги они не декларировали. Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Деньги они не декларировали. Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Работники таможенной службы петербургского аэропорта Пулково выявили иностранцев, попытавшихся перевезти незадекларированные денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей.

Во время досмотра граждане выбирали «зеленый» коридор вместо «красного», который как раз предназначен для декларирования багажа. Во всех трех случаях инциденты произошли по незнанию правил перевозки багажа через границу.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, в результате гражданине Германии, США, Узбекистана вынуждены были оставить в Пулково 46 тыс. долларов и примерно 70 тыс. евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская таможня приостановила ввоз незадекларированных дорогостоящих ванн. Перевозчик ввозил в Россию в 22 сантехническую продукцию весом 10 тонн.