Санкт-Петербургская таможня приостановила ввоз незадекларированных дорогостоящих ванн

Санкт-Петербургская таможня приостановила ввоз незадекларированных дорогостоящих ванн
Стоимость незадекларированных товаров составляет 11 тысяч евро. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

На таможенный пост в Северной таможни прибыла машина из Польши, в которой была сантехника. В документах было указано, что перевозчик ввозит в Россию в 22 сантехническую продукцию весом 10 тонн.

В ходе проверки в машине таможенники обнаружили 19 ванн, незаявленных в декларации, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Стоимость незадекларированных товаров составляет 11 тысяч евро.

По факту возбуждено дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга».В Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг». Сайт с пропагандой «зацепинга» выявила прокуратура Петербургского метрополитена. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на ресурсе запрещенной.

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