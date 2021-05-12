Санкт-Петербургская таможня приостановила ввоз незадекларированных дорогостоящих ванн

На таможенный пост в Северной таможни прибыла машина из Польши, в которой была сантехника. В документах было указано, что перевозчик ввозит в Россию в 22 сантехническую продукцию весом 10 тонн.

В ходе проверки в машине таможенники обнаружили 19 ванн, незаявленных в декларации, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Стоимость незадекларированных товаров составляет 11 тысяч евро.

По факту возбуждено дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга».В Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг». Сайт с пропагандой «зацепинга» выявила прокуратура Петербургского метрополитена. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на ресурсе запрещенной.