В Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга»

Зацепинг опасен и может стать причиной привлечения к административной ответственности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Зацепинг опасен и может стать причиной привлечения к административной ответственности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг».

Сайт с пропагандой «зацепинга» выявила прокуратура Петербургского метрополитена.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за распространение подобной информации грозит уголовное или административное наказание.

Проезд на подножках, крышах вагонов или на других частях поезда наказывается по административной статье 11.17 КоАП РФ о нарушении правил поведения граждан на ж/д транспорте.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на ресурсе запрещенной к распространению в России. Ленинский районный суд согласился с надзорным ведомством и решил заблокировать сайт.

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