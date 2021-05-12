В Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга»

В Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг».
Сайт с пропагандой «зацепинга» выявила прокуратура Петербургского метрополитена.
Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за распространение подобной информации грозит уголовное или административное наказание.
Проезд на подножках, крышах вагонов или на других частях поезда наказывается по административной статье 11.17 КоАП РФ о нарушении правил поведения граждан на ж/д транспорте.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на ресурсе запрещенной к распространению в России. Ленинский районный суд согласился с надзорным ведомством и решил заблокировать сайт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты о незаконной акции.