«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты о незаконной акции

Мировой суд назначил социальной сети «ВКонтакте» штраф за игнорирование порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В январе заместитель генпрокурора РФ обратился в Роспотребнадзор с требованием ограничить доступ к информации в публикациях в TikTok, Twitter и соцсети «ВКонтакте». Речь идет о призывах к участию граждан в массовых мероприятиях.

Роскомнадзор 31 января направил руководству «ВКонтакте» уведомление о необходимости удаления такой информации и оставил ссылки на посты. Публикации нужно было удалить в течение суток, но этого не произошло.

Защитник «ВКонтакте» на суде заявил, что основания для привлечения соцсети к ответственности отсутствуют.

Суд не согласился с адвокатами и присудил соцсети штраф в размере 1,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил видео с руферами и зацеперами во «ВКонтакте».