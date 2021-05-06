Суд в Петербурге запретил видео с руферами и зацеперами во «ВКонтакте»

Калининский районный суд признал ряд видеороликов в социальной сети «ВКонтакте» запрещенными к распространению в России.
Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, прокурор направил в суд иск с требованием запретить распространение видеороликов, оказывающих «негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних».
Речь идет о видеороликах в соцсети о молодежной субкультуре «Self-harm», содержащих информацию, побуждающую к причинению вреда собственному здоровью, а также о субкультуре под названием «Roofing» и зацеперах.
Суд удовлетворил административное исковое заявление.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за оправдание терроризма в соцсети «ВКонтакте».