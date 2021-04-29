Петербуржца задержали за оправдание терроризма в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники центра «Э» задержали жителя Петербурга за провокационный комментарий в соцсети «ВКонтакте», оправдывающий терроризм.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в августе 2020-го мужчина разместил на странице сообщества «РИА Новости» комментарий, содержащий признаки оправдания терроризма. Мужчина призывал к насилию для дестабилизации власти и международных организаций. Пользователь написал это с «фейкового» аккаунта под именем «Максим Денисов».

Во вторник, 28 апреля, правоохранители установили личность автора комментария. Им оказался 35-летний мужчина с улицы Вавиловых. Его изобличили и задержали.

В квартире петербуржца изъяли два Wi-Fi-роутера, системный блок и флеш-карты, смартфон и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до семи лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы отправятся под суд за хищение более 400 млн рублей.