Петербуржцы отправятся под суд за хищение более 400 млн рублей

Петербуржцы отправятся под суд за хищение более 400 млн рублей
Обвиняемые украли большую сумму денег. Фото: pixabay

В Северной столице закончили расследовать уголовного дела в отношении трех петербуржцев, которых обвинялись по статье «мошенничество». Об этом сообщает Главное следственное управление.

Как полагает следствие, фигуранты совместно с другим обвиняемым смошенничали. Они при использовании подконтрольных им коммерческих структур с 2013 года по 2015 год похитили деньги из бюджета Петербурга.

Сумма украденного составила более 400 млн 930 тыс.

Так, при выполнении госконтрактов, заключенных на строительство социально значимых объектов с Комитетом по строительству Петербурга, удалось похитить деньги.

Помимо прочего, двое обвиняемых украли еще 38 млн 815 тыс рублей из бюджета РФ, когда исполняли госконтракты на реконструкцию музея в Омске.

Плюс ко всему «лапа» была запущена и в бюджет Тамбовской области. Там обвиняемые украли более 20 млн 178 тыс. рублей, когда должны были отремонтировать концертного зала в Тамбове.

Доказательств было собрано достаточно, чтобы утвердить обвинительное заключение и в последствии передать дело в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полиция задержала лидеров и активных участников, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.

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