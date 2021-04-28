В Петербурге полиция расследовала дело о многомиллионном мошенничестве на БАДах

В телефонном режиме диагностировали их состояние здоровья и предлагали приобрести жизненно-необходимое лекарство. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В телефонном режиме диагностировали их состояние здоровья и предлагали приобрести жизненно-необходимое лекарство. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала лидеров и активных участников, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Как удалось установить следователям ГУ МВД России, преступное сообщество функционировало на протяжении двух лет, а его непосредственными организаторами стали двое мужчин, 38 и 43 лет, а также 43-летняя женщина.

Злоумышленники создали псевдомедицинскую организацию, от имени которой обзванивали пожилых граждан. В телефонном режиме диагностировали их состояние здоровья и предлагали приобрести жизненно-необходимое лекарство, в роли которого фактически выступали биологически-активные добавки.

В противоправной схеме были задействованы свыше 20 человек. Установлено, что от дистанционной продажи «чудо»-лекарств пострадали 120 пожилых граждан, в возрасте от 60 до 90 лет, а размер ущерба превысил 34 миллиона рублей.

Следователями ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

Всем 23 фигурантам предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера, оставили под стражей.