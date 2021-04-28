В Петербурге Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера, оставили под стражей

Защита просила избрать домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.

Смольнинский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что адвокат обвиняемой просили избрать домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Ему было отказано. В итоге Кохал пробудет под арестом еще до 30 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта. У трупа, как выяснилось, не хватало желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы.