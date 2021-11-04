В Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы для лечения COVID

Власти Москвы приняли решение о повышении выплат донорам плазмы для лечения COVID-19 с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

Данная кровь нужна для лечения тяжелых коронавирусных больных. Ее сдают граждане, переболевшие COVID-19 или вакцинированные.

Как сообщили «РИА Новости», мэр столицы подчеркнул, что после введения плазмы количество пациентов, которые перенаправляются в реанимацию, сокращается вдвое.

Напомним, Москва заняла второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 6 205 заболевший. Следом идет Петербург, где за сутки выявили 3 271 зараженного человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 732 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 389 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве нерабочая неделя продлеваться не будет.