Захарова высмеяла внесение Максима Галкина в черный список Украины

Захарова считает, что юмористы из Украины уже не могут встать на защиту страны, поскольку ушли в политику. Фото: МИД

Захарова считает, что юмористы из Украины уже не могут встать на защиту страны, поскольку ушли в политику. Фото: МИД

Внесение юмориста Максима Галкина в черный список украинского Минкульта говорит о том, что Украине угрожают российские комики.

Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По мнению представительницы МИД, юмористы из Украины уже не могут встать на защиту страны, поскольку ушли в политику.

Минкульт Украины включил Максима Галкина в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Россиянин оказался в черном списке по представлению СБУ. Всего в украинском стоп-листе находятся 259 человек. Помимо Галкина, в нем присутствуют Олег Газманов, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма Россия не намерена.