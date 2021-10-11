Обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма Россия не намерена

Обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма Россия не намерена
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Кремля. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Кремля. Об этом сообщили РИА Новости.

Вопрос о принадлежности Крыма не существует. Дмитрий Песков заявил от лица Кремля, что Россия не намерена обсуждать с Украиной эту тему. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович высказал утверждение, что вопрос «возращения» Крыма в состав Украины, а также ситуация в Донбассе, могут быть решены за пять минут «одним звонком» президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Кремле этот вопрос обсуждать с украинской стороной не захотели и не планировали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заместитель председателя правительства совета безопасности РФ написал статью, в которой объясняет, почему считает бессмысленным и бесполезным контакт с нынешнем руководством Украины.

Дмитрий Песков кремль крым Россия украина


 

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Обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма Россия не намерена
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