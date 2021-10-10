Медведев считает бессмысленными контакты с настоящим руководством Украины

Дмитрий Медведев написал статью, в которой объясняет, почему считает бессмысленным контакт с нынешнем руководством Украины. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев написал статью, в которой объясняет, почему считает бессмысленным контакт с нынешнем руководством Украины. Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя правительства совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью, в которой объясняет, почему считает бессмысленным контакт с нынешнем руководством Украины. Документ опубликован в газете «Коммерсант».

Дмитрий Медведев не видит другого выхода, как дождаться «вменяемого руководства» Украины. По его словам, Москва терпеливая и ждать умеет.

Статья Медведева содержит «пять коротких полемических тезисов» о том, почему, по мнению председателя Совбеза, контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны. Он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это «невежественные и необязательные люди», которые постоянно меняют свои взгляды и позицию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала октября поставку газа снизили в четыре раза, а сегодня, 3 октября, подача окончательно завершена.