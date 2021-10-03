Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен

Транзит газа через Украину в Венгрию больше осуществляется. Фото: pixabay

Транзит газа через Украину в Венгрию больше осуществляется. Фото: pixabay

С 1 октября поставку газа снизили в четыре раза, а сегодня, 3 октября, подача окончательно завершена, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на оператора ГТС в Венгрии.

Транзит газа через Украину в Венгрию больше не осуществляется. С сегодняшнего дня топливо в Венгрию идет через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Напомним, 27 сентября, Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на поставку газа в обход Украины. Таким образом, Украина больше не может поставлять газ из данной страны по «виртуальным реверсным схемам».

Планируется, что «Газпром» будет подавать в Венгрию по 4,5 млрд куб. м газа в год на протяжении следующих 15 лет.

Ранее Gazeta.SPb писала, Венгрия начала выдавать туристические визы российским гражданам в августе 2021 года.