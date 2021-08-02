Венгрия начнет выдавать туристические визы россиянам

Венгрия начнет выдавать туристические визы россиянам
Подача документов возможна только по предварительной записи. Фото: unsplash

Оператор визовых центров VFS Global объявил, что выдача туристических виз Венгрии для россиян начнется с сегодняшнего дня, понедельника, второго августа.

Подача документов возможна только по предварительной записи. Помимо стандартных подтверждающих бумажек, к заявке на туристическую визу нужно прикрепить и свидетельство о прививке от ковида. Об этом сообщает «РБК».

Переболевшие ковидом в последние шесть месяцев люди могут поехать в Венгрию без ограничений. Однако они должны подтвердить факт болезни документами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Венгрии отменят обязательное ношение масок в общественных местах. Всего в стране 9,7 миллиона человек. В Венгрии используют шесть разных вакцин против COVID-19, включая российский «Спутник V». В конце апреля Венгрия опубликовала данные о безопасности и эффективности пяти из них.

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