Власти Венгрии решили отменить комендантский час и ношение масок

Власти Венгрии отменят обязательное ношение масок в общественных местах.

Об этом сообщает Reuters.

На этих выходных число привитых от COVID-19 венгерцев будет 5 миллионов человек. Затем власти снимут большую часть ограничений. Отменят комендантский час, разрешат встречи до 500 человек.

Всего в стране 9,7 миллиона человек. В Венгрии используют шесть разных вакцин против COVID-19, включая российский «Спутник V». В конце апреля Венгрия опубликовала данные о безопасности и эффективности пяти из них. «Спутник V» оказался самым безопасным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность. Эксперты провели тесты препарата и остались довольны результатами. Глава Словацкого Минздрава Владимир Ленгварский рассказал, что в Венгрии провели тесты партии «Спутника V». Специалисты смогли подтвердить надежность препарата.