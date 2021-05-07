Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность

Эксперты провели тесты препарата и остались довольны результатами.

Глава Словацкого Минздрава Владимир Ленгварский рассказал, что в Венгрии провели тесты партии «Спутника V». Специалисты смогли подтвердить надежность препарата, о чем пишет РИА Новости.

Известно, что первая партия вакцины была получена Словакией 1 марта. Так как в стране нет сертифицированных лабораторий, препарат проверяли в Венгрии.

«Результаты тестирования вакцины «Спутник V» в Венгрии негативные, то есть, в порядке»,

— сказал Ленгварский.

Это значит, что «Спутник V» будут использовать для иммунизации населения Словакии уже в ближайшее время. Напоминаем, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет.