Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность

Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Эксперты провели тесты препарата и остались довольны результатами.

Глава Словацкого Минздрава Владимир Ленгварский рассказал, что в Венгрии провели тесты партии «Спутника V». Специалисты смогли подтвердить надежность препарата, о чем пишет РИА Новости.

Известно, что первая партия вакцины была получена Словакией 1 марта. Так как в стране нет сертифицированных лабораторий, препарат проверяли в Венгрии.

«Результаты тестирования вакцины «Спутник V» в Венгрии негативные, то есть, в порядке»,

— сказал Ленгварский.

Это значит, что «Спутник V» будут использовать для иммунизации населения Словакии уже в ближайшее время. Напоминаем, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет.

"Спутник V" венгия исследование Словакия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность
В деревне Тавры нашли скелеты погибших во время ВОВ
Мужчина утонул в Неве, упав с Благовещенского моста: несчастные случаи на ...
Немцы дали Петербургу пятое место в рейтинге самых красивых городов Балтики
Лукашенко рассказал о белорусской вакцине от коронавируса
На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В Петербурге от коронавируса привили ветеранов-участников парада Победы
На КАД возле Кудрово в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»: ...