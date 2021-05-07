Путин: эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет

Путин: эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет
Владимир Путин в Петербурге. Фото: пресс-служба Кремля

Надежность вакцины Moderna станет понятна только через десять лет, после многолетнего использования и анализа результатов вакцинирования. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, из докладов отечественных и зарубежных специалистов говорится о том, что указанный препарат будет представлять из себя инновационное, очень современное лекарство.

Как сообщил ТАСС, Путин отметил, что российские препараты основаны на технологиях, которые применялись десятилетиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в чрезвычайных ситуациях.

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