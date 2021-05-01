ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в чрезвычайных ситуациях

Всемирная организация здравоохранения включила вакцину американской компании Moderna в список препаратов от коронавируса, рекомендованных для использования в экстренных ситуациях.

Как сообщается на сайте ВОЗ, сегодня организация включила в список для экстренного использования вакцину от коронавируса Moderna. Она стала пятым препаратом, получившим экстренное одобрение организации.

До этого момента в списке препаратов ВОЗ для экстренного применения против коронавируса значились вакцина от Pfizer и BioNTech, средство компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson, а также два препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индию прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Вакцину направят на утверждения регулирующих органов, после чего распределят для массовой вакцинации.