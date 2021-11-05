В Германии прокомментировали гибель российского дипломата

В Германии прокомментировали гибель российского дипломата
В Германии отреагировали на гибель российского дипломата. Фото: Pixabay

В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии заявили, что в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, однако пока воздерживается от комментариев из соображений защиты личных данных. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в Берлине нашли бездыханное тело дипломата из Российской Федерации. О трагедии сообщает немецкое издание Der Spiegel. Труп российского дипломата обнаружили рядом со зданием посольства в столице Германии.

Стоит заметить, что труп секретаря посольства российской дипмиссии заметили на тротуаре, прямо перед зданием посольства в немецком Берлине. По предварительной информации, погибший мог выпасть из окна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет в Татарстане открыл уголовное дело после отравления россиян, отдыхающих в отеле Хургады. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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