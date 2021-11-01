СК возбудил дело после массового отравления россиян в отеле Хургады

СК возбудил дело после массового отравления россиян в отеле Хургады
После массового отравления туристов в Хургаде открыто уголовное дело. Фото: unsplash

Следственный комитет в Татарстане открыл уголовное дело после отравления россиян, отдыхающих в отеле Хургады.

Как сообщили в ведомстве, среди отравившихся россиян были несколько жителей города Зеленодольск в Татарстане. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие приступило к расследованию инцидента. Проводятся опросы родственников пострадавших туристов. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в больницы с отравлением были госпитализированы 47 постояльцев хургадского отеля AMC Royal: 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии. Остальных постояльцев расселили по другим отелям.

Отель закрыт властями на неопределенный срок. Его вновь откроют, когда он будет удовлетворять всем критериям работы. Директора отеля отстранили на три месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов.

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