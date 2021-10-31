В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов

Отель в Хургаде после массового отравления закрыли. Фото: unsplash

Отель в Хургаде после массового отравления закрыли. Фото: unsplash

Генпрокуратура Египта сообщила о задержании шеф-повара за массовое отравление туристов в хургадском отеле AMC Royal.

Как сообщает РИА Новости, правоохранителями для проведения проверки задержаны шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле. Сотрудники отеля отрицают обвинения в свой адрес.

Сотрудники прокуратуры также опросили медиков, отравившихся постояльцев и других туристов, которые не отравились, но ели тот же ужин.

Кроме того, с кухни отеля забрали образцы еды и напитков для проведения лабораторного анализа.

Отель AMC Royal закрыт властями на неопределенный срок. Отель вновь откроют, когда он будет удовлетворять всем критериям работы. Директоры отеля отстранили на три месяца.

Напомним, в больницы с отравлением были госпитализированы 47 туристов: 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии. Остальных постояльцев расселили по другим отелям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам с исками против отеля.