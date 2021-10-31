Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам с исками против отеля

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам, отравившимся в одном из отелей Хургады, в подаче коллективных исков.

Направить обращение с запросом о предоставлении юрпомощи потребители могут через форму на сайте ведомства.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства, по линии МИД в Египет были направлены запросы о ситуации.

Напомним, в субботу, 30 октября, стало известно о массовой госпитализации туристов из отеля AMC Royal Hotel. Отдыхающих доставили в медучреждение с симптомами отравления. После гостиницу закрыли на неопределенный срок, остальных туристов расселили по другим гостиницам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число отравившихся россиян в отеле в Хургаде достигло 40 человек.