Число отравившихся россиян в отеле в Хургаде достигло 40 человек

Число отравившихся россиян в отеле в Хургаде достигло 40 человек
Инцидент произошел в отеле Хургады. Фото: unsplash

Число госпитализированных российских туристов в Египте возросло до 40. Работу отеля приостановили.

Постояльцы отеля AMC Royal Hotel попали в больницу с симптомами отравления. На данный момент четверых пострадавших уже выписали из медучреждения, 36 человек продолжают проходить лечение.

Как сообщил ТАСС, отель был закрыт на неопределенный срок за нарушение санитарной безопасности. Оставшихся туристов расселили в другие гостиницы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследованием также занялась прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди попавших в отеле Хургады есть дети. У них высокая температура, симптомы обезвоживания, медперсонал ставит им инъекции и капельницы.

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