В одном из отелей Хургады отравились 10 российских туристов

В одном из отелей Хургады отравились 10 российских туристов
Среди попавших в стационары есть дети. Фото: pixabay

В Египте около 30 туристов из России были госпитализированы с симптомами отравления.

Отмечается, что россияне попали в больницу из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Среди попавших в стационары есть дети. У них высокая температура, симптомы обезвоживания, медперсонал ставит им инъекции и капельницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из туристов поделился своей историей. У него в больницу попали супруга, шестилетний сын и теща. Жене стало плохо еще утром, а сыну уже после обеда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга маленького ребенка госпитализировали с отравлением неизвестным наркотическим веществом. Накануне ночью медики детской больницы сообщили в полицию о госпитализации годовалого мальчика. Его забрали из квартиры на улице Маршала Казакова в тяжелом состоянии.

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