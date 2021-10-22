Годовалый мальчик отравился наркотиками в квартире на Маршала Казакова

Годовалый мальчик отравился наркотиками в квартире на Маршала Казакова
Мальчика госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Красносельском районе маленького ребенка госпитализировали с отравлением неизвестным наркотическим веществом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне ночью медики детской больницы сообщили в полицию о госпитализации годовалого мальчика. Его забрали из квартиры на улице Маршала Казакова в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали острое пероральное отравление.

Выяснилось, что за несколько часов до этого ребенок съел неизвестный наркотик, пока родители были заняты своими делами.

Мальчик проживает с 24-летней матерью и 36-летним отцом, оба неработающие. Семья на учете не состоит.

Полиция завела уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Отца допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.

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