Годовалый мальчик отравился наркотиками в квартире на Маршала Казакова

В Красносельском районе маленького ребенка госпитализировали с отравлением неизвестным наркотическим веществом.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне ночью медики детской больницы сообщили в полицию о госпитализации годовалого мальчика. Его забрали из квартиры на улице Маршала Казакова в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали острое пероральное отравление.
Выяснилось, что за несколько часов до этого ребенок съел неизвестный наркотик, пока родители были заняты своими делами.
Мальчик проживает с 24-летней матерью и 36-летним отцом, оба неработающие. Семья на учете не состоит.
Полиция завела уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Отца допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.