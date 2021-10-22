Дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа

Дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа
Оружие изъяли. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве против студента третьего курса, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел накануне утром у дома 9 по Охотничьему переулку. Очевидец вызвал полицию и сообщил о стрельбе. Никто в результате стрельбы не пострадал.

Прибывшие полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что стрелок забежал в Петровский колледж. Вскоре по подозрению задержали 19-летнего студента третьего курса. У парня нашли и изъяли сигнальный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое студентов устроили стрельбу у Петровского колледжа. Сам колледж продолжил работу в нормальном режиме.

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Дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа
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