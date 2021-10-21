Двое студентов устроили стрельбу у Петровского колледжа

Двое студентов устроили стрельбу у Петровского колледжа
Оружие изъяли. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека.

О выстрелах в полицию сообщили в четверг, 21 октября. Стрельбу услышали у одного из домов по Охотничьему переулку.

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали на месте двух учащихся колледжа, у одного из которых изъяли охолощенный пистолет.

По факту случившегося проводится проверка. Сам колледж продолжил работу в нормальном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге аноним пригрозил стрельбой в гимназии. В тексте сообщения неизвестный угрожал ученикам массовым убийством, которое он «назначил» на четверг, 21 октября.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельба


 

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