Двое студентов устроили стрельбу у Петровского колледжа

Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека.
О выстрелах в полицию сообщили в четверг, 21 октября. Стрельбу услышали у одного из домов по Охотничьему переулку.
Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали на месте двух учащихся колледжа, у одного из которых изъяли охолощенный пистолет.
По факту случившегося проводится проверка. Сам колледж продолжил работу в нормальном режиме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге аноним пригрозил стрельбой в гимназии. В тексте сообщения неизвестный угрожал ученикам массовым убийством, которое он «назначил» на четверг, 21 октября.