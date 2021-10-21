В Петербурге аноним пригрозил стрельбой в гимназии: школа под особым контролем

Гимназию взяли под особый контроль, но никаких ЧП в школе сегодня было. Фото: скриншот Google Maps

Гимназию взяли под особый контроль, но никаких ЧП в школе сегодня было. Фото: скриншот Google Maps

Анонимное сообщение в школьном чате заставило поволноваться и детей, и родителей, и сотрудников правоохранительных органов. Неизвестный пригрозил явиться в гимназию №209 с оружием, повторив сценарий недавних трагедий в Перми и Казани.

По информации стражей порядка, поздним вечером 20 октября по номеру 112 позвонил мужчина, который попросил обратить внимание на подозрительное сообщение в закрытом чате учеников Павловской гимназии. В тексте аноним угрожает ученикам массовым убийством, которое он «назначил» на четверг, 21 октября.

Неизвестный призвал смириться с неизбежной трагедией: «Сначала охранник, а дальше вы. Подготовьтесь морально к этому, вот и всё. Всё пройдёт гладко, даже оглянуться не успеете», — писал хулиган. «Самый тихий мальчик», — гласила подпись.

Примечательно, что дети не придали посланию серьёзного значения, лишь один мальчик, заподозрив неладное, показал сообщение отцу. Взрослый, оценив ситуацию, обратился в экстренную службу. Школу взяли под особый контроль, но, к счастью, сегодняшний день прошел как обычно. Однако в ближайшее время меры безопасности, скорее всего, по-прежнему оставят усиленными.

Сейчас поисками анонима занимаются полицейские, материалы инцидента изучают в Следственном комитете. Согласно данным администрации Центрального района, автором угрожающего письма мог быть родитель одного из учеников, сейчас его проверяют.

Напомним, что события в Казани и Перми, где студенты устроили массовый расстрел в учебных заведениях, повлекли за собой цепочку аналогичных происшествий. Недавно в поселке Сарс Пермского края 12-летний мальчик, обидевшись на одноклассников, принес в школу огнестрел. Правда, в этот раз удалось избежать жертв: директор школы уговорила ребенка опустить оружие.