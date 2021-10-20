Шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психиатрическое обследование

Шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психиатрическое обследование
Школьник заявил, что не собирался никого убивать. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Подростка, который открыл стрельбу в школе поселка Сарс, проверят психиатры. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает управление Следственного комитета Пермского края.

Согласно информации ведомства, мальчик помещен в психиатрическую больницу, «где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь».

Напомним, что инцидент со стрельбой произошел утром 18 октября. Ребенок пронес в школу огнестрельное оружие, которое, по предварительным сведениям, забрал у отца, и, выстроив одноклассников у стены, дважды выстрелил — в стену и потолок. К счастью, директор учебного заведения убедила мальчика опустить оружие, не допустив трагедии. Однако один ученик все же пострадал — осколком стекла ему порезало ногу.

Со стрелком уже поговорили следователи. На допросе подросток признался, что не хотел никого убивать. Однако его мотивы по-прежнему неясны: приятели ребенка утверждают, что его дразнили, и таким способом мальчик, возможно, хотел отомстить.

Упоминают и о конфликте с одноклассницей, систематически досаждавшей подростку. При этом в целом и знакомые, и родители, и директор школы его характеризуют как спокойного и доброжелательного, «домашнего», ребенка, пишут РИА Новости.

Тем не менее, правоохранители завели два уголовных дела после случившегося: о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будут проводиться баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

Оперативники изучают документы на приобретение и хранение оружия отца мальчика, допрашивают сотрудников местной Росгвардии и проверяют, как охранялась школа, куда подросток пронес огнестрел. По данным компании, ответственной за безопасность в учреждении, вооруженный ребенок попал в класс раньше, чем началась смена у охранницы.

Добавим, что стрелявшему фактически ничего не грозит: мальчик еще не достиг 14 лет, а значит привлечь к ответственности его не могут. Однако есть вероятность, что школьника отправят в закрытое учебно-воспитательное учреждение и поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. При этом его родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

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