В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе: его обезвредила директор, заведено уголовное дело

В поселке Сарс Пермского края 12-летний ученик шестого класса принес в школу огнестрельное оружие и дважды выстрелил. Избежать трагедии удалось лишь благодаря действиям директора, которая убедила ребенка не идти на преступление.

Все случилось утром 18 октября. Мальчик зашел в свой класс и выстроил одноклассников у стены, после чего с криком «Всем стоять!» дважды выстрелил — в потолок и дверь. В результате пострадал один ребенок — осколок стекла порезал ему ногу. К счастью, серьёзных жертв удалось избежать, школьников быстро эвакуировали и отправили по домам.

По данным Тelegram-канала «112», в критический момент ситуацию спасла директор школы, которая поговорила с мальчиком и убедила его опустить оружие. Педагог находилась с шестиклассником до приезда правоохранителей.

Позже о стрелке рассказали одноклассники. По словам учащихся, школьник — общительный и хорошо учится, но решил отомстить девочке, которая обижала его и других детей. Оружие мальчик украл у отца. Он подтвердил, что причиной вспышки гнева стала подруга, а также обвинил в произошедшем отца, который издевался над матерью, пишет «Лента.ру».

Стрелок добавил, что к этому поступку его подтолкнул некий «бог». «Приснился бог и подсказал, что делать», — объяснил мальчик.

Сейчас Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по следам происшествия. Расследование ведется по статьям 293 и 238 УК РФ (халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

К сожалению, нельзя не заметить негативную тенденцию: происшествия со стрельбой в образовательных учреждениях все чаще появляются в новостных сводках. 11 мая бывший ученик казанской гимназии Ильназ Галявиев пришел в альма-матер с винтовкой и лишил жизни девять человек.

Совсем недавно, 20 сентября, в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял людей в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета. Жертвами стрелка стали шестеро, и он сам едва не погиб при задержании.

Бекмансурову грозит пожизненное заключение, а Галявиев проходит повторную психиатрическую экспертизу — по результатам первой он признан невменяемым. В таком случае уголовное наказание могут заменить принудительным лечением.