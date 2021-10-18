СКР возбудил два дела после стрельбы в пермской школе

СКР возбудил два дела после стрельбы в пермской школе
Стрельба прогремела в учебном заведении. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела после стрельбы в школе Пермского края. За оружие схватился один из учеников.

Инцидент произошел утром в понедельник,18 октября. Расследование ведется по статьям — «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным СКР, 12-летний ученик пронес в школу огнестрельное оружие. В присутствии нескольких подростков он выстрелил два раза в стену и стеклопластиковую дверь. Из-за этого происшествия пострадал один ребенок — ему осколком стекла порезало ногу. На данный момент всех школьников эвакуировали, их отправили домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12-летний шестиклассник в поселке Сарс Пермского края перед началом стрельбы поставил школьников к стене.

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