Стрелявший в школе ученик поставил детей к стене

Стрелявший в школе ученик поставил детей к стене
Из-за этого происшествия пострадал один ребенок — ему осколком стекла порезало ногу. Фото: pixabay.com

12-летний шестиклассник в поселке Сарс Пермского края перед началом стрельбы поставил школьников к стене.

Мальчик пришел в свой класс, поставил одноклассников к стене и с криком «Всем стоять!» выстрелил в потолок и дверь. Об этом сообщает «Комсомольская правда Пермь».

Из-за этого происшествия пострадал один ребенок — ему осколком стекла порезало ногу. На данный момент всех школьников эвакуировали, их отправили домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Сарс Пермского края школьник открыл стрельбу в школе. Шестиклассник пришел в школу оружием. Травмы получил один ученик — он порезался. Он успел выстрелить в потолок. В тот момент в образовательном учреждении была лишь вахтерша. Она не пострадала. 12-летнего подростка задержали. Зачем мальчик устроил стрельбу, пока не известно.

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