Стрелявший шестиклассник в Перми рассказал следователям, ему «приснился бог и подсказал, что делать»

Ученик хотел поговорить с одноклассницей и получил подсказку во сне, как посупить. Фото: unsplash.com

Ученик хотел поговорить с одноклассницей и получил подсказку во сне, как посупить. Фото: unsplash.com

12-летнему ученику пермской школы понадобилась медицинская помошь.

По имеющейся информации несовершеннолетний сразу после инцидента со стрельбой в школе обратился за медицинской помощью с порезом ноги. Фельдшерский пункт куда обратился подросток расположен недалеко от Перми. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, 18 октября прозвучали выстрелы в среднеобразовательной школе поселка Сарс Пермского края. Учащийся произвел два выстрела из охотничьего ружья «Сайга» в стену и в потолок. Никто не погиби и не пострадал.

«47 News», ссылаясь на свои источник в правоохранительных органах, сообщает, что 12-летний школьник хотел поговорить с одноклассницей.

«Приснился бог и подсказал, что делать», — передает слова шестиклассника издание.

Существует еще одна версия, подросток намеревался отыграться за свои обиды на одноклассниках и преподавателях. На момент ЧП в учреждении находились 300 учеников и 30 учителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, шестиклассник перед началом стрельбы поставил школьников к стене.