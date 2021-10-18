Стрелявший шестиклассник в Перми рассказал следователям, ему «приснился бог и подсказал, что делать»

12-летнему ученику пермской школы понадобилась медицинская помошь.
По имеющейся информации несовершеннолетний сразу после инцидента со стрельбой в школе обратился за медицинской помощью с порезом ноги. Фельдшерский пункт куда обратился подросток расположен недалеко от Перми. Об этом сообщает «Интерфакс».
Напомним, 18 октября прозвучали выстрелы в среднеобразовательной школе поселка Сарс Пермского края. Учащийся произвел два выстрела из охотничьего ружья «Сайга» в стену и в потолок. Никто не погиби и не пострадал.
«47 News», ссылаясь на свои источник в правоохранительных органах, сообщает, что 12-летний школьник хотел поговорить с одноклассницей.
«Приснился бог и подсказал, что делать», — передает слова шестиклассника издание.
Существует еще одна версия, подросток намеревался отыграться за свои обиды на одноклассниках и преподавателях. На момент ЧП в учреждении находились 300 учеников и 30 учителей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, шестиклассник перед началом стрельбы поставил школьников к стене.