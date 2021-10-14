Глава СК Бастрыкин: пермский стрелок полностью признал вину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что 18-летний Тимур Бекмансуров, открывший огонь в Пермском госуниверситете, полностью признал вину.

В четверг, 14 октября, председатель СК России в беседе с РИА Новости сообщил, что обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину. Бастрыкин добавил, что следствие ходатайствует об избрании Бекмансурову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном научно-исследовательском университете. Тимур Бекмансуров прошел на территорию кампуса с огнестрельным оружием и открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами юноши стали шесть человек, а еще 47 получили различные травмы. О погибших от рук пермского стрелка Gazeta.SPb подробно рассказывала в предыдущем материале.

Задерживать Бекмансурова пришлось с погоней: молодой человек оказывал сопротивление при задержании и был ранен, вследствие чего ему потребовалась длительная госпитализация. Некоторое время врачи сомневались, что он выживет, стрелка даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ампутировали часть ноги, но все обошлось.

Следственные действия, впрочем, не прекращались все это время. Как только юноша пришел в себя, ему предъявили обвинение. Против Бекмансурова возбуждено уголовное дело по ст. 105 У РФ (убийство двух и более человек). Согласно Уголовному кодексу, стрелку грозит пожизненное заключение.

Добавим, что вскоре после трагедии в Перми нашли труп главы краевого следственного управления Следственного комитета России полковника Сергея Сарапульцева. Известно, что его непосредственный начальник, Александр Бастрыкин, был недоволен работой Сарапульцева — местные правоохранители должны были предотвратить трагедию в университете, считает глава СКР.