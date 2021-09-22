Известный врач, выпускница магистратуры, подруги-географы, будущий физик: кем были жертвы стрелка в Перми

Известный врач, выпускница магистратуры, подруги-географы, будущий физик: кем были жертвы стрелка в Перми
Анна Айгельдина. Фото: скриншот ВКонтакте/ Анна Айгельдина

В понедельник, 20 сентября, в Перми шесть человек стали жертвами беспорядочной стрельбы, открытой 18-летним студентом Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) на территории альма-матер. Среди них — известный в городе врач-эндоскопист с 43-летним стажем и выпускница магистратуры, приехавшая за дипломом.

Маргарита Энгаус

Маргарита Геннадьевна Энгаус была врачом-эндоскопистом Клинической больницы Свердловского района города Пермь. Лишь полгода назад, в возрасте 66 лет, Маргарита Геннадьевна вышла на пенсию — после 43 лет рабочего стажа. В день трагедии она оказалась в ПГНИУ с внуком-второклассником, которого вместе с другими учениками привели в университет на экскурсию. Энгаус входила в сопровождающую группу.

Маргарита Энгаус. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

«Коллеги вспоминают её как отличного товарища, прекрасного специалиста, доброго человека. Министерство здравоохранения Пермского края, коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким Маргариты Геннадьевны. Вечная память», — сообщается в некрологе на сайте регионального минздрава.

Ярослав Арамелев

19-летний Ярослав Арамелев был второкурсником физического факультета ПГНИУ. Он также играл на скрипке, увлекался робототехникой и занимался спортивной аэробикой. Как пишет «Московский комсомолец», юноша планировал создать робота для уборки наледи и сосулек с крыш. У Ярослава также остались младший брат, ученик 9 класса, и сестра, которая пошла в школу в этом году.

Ярослав Арамелев. Фото: скриншот ВКонтакте/ Ярослав Арамелев

Ксения Самченко

18-летняя Ксения Самченко также училась на втором курсе географического факультета по направлению «Гидрометеорология». Девушка была единственным ребенком в семье. Её мать и отчим недавно переехали из маленького городка в Пермском крае в столицу региона, чтобы Ксении было удобнее добираться до учебного заведения.

Екатерина Шакирова

Ксюша и 19-летняя Катя были однокурсницами и подругами. У девушки есть младшая сестра-пятиклассница. Отец Екатерины рассказывал, что она вместе с Ксенией отправились в буфет после пары — там и произошла трагическая встреча со стрелком. «Сидели бы они в классе, то все было бы хорошо… Мы держимся, как можем. Вчера все вместе поревели, сегодня немного спокойнее», — приводит слова мужчины «Московский комсомолец».

Екатерина Шакирова. Фото: скриншот ВКонтакте/ Катя Шакирова

Анна Айгельдина

Анне Айгельдиной было 26 лет. Девушка жила в небольшом городе Камбарка в 300 километрах от Перми вместе с родителями и 12-летним братом. В 2021 году Анна закончила магистратуру химического факультета ПГНИУ и устроилась на работу в родном городе. Обучение проходило дистанционно, поэтому за дипломом выпускница приехала только сейчас — вместе с женихом, на выходные.

В тот самый день молодой человек Анны ждал её на улице, пока девушка разбиралась с документами в корпусе. Он чудом избежал встречи с преступником и не пострадал.

Анна Айгельдина. Фото: скриншот ВКонтакте/ Анна Айгельдина

Александра Мохова

Саше было 20 лет, она училась на 4-м курсе механико-математического факультета ПГНИУ по направлению «Прикладная математика и информатика», занималась легкой атлетикой. Друзья и знакомые описывают девушку как умную, яркую и позитивную личность, с которой всегда можно поговорить по душам.

Все эти люди оказались на пути 18-летнего стрелка лишь по роковом стечению обстоятельств — парой минут позже, и каждый из них мог остаться жив. Увы, этого не произошло, и теперь остается надеяться, что преступник понесет наказание, соразмерное совершенным злодеяниям.

Напомним, что Gazeta.SPb публиковала и другие материалы о стрельбе в Перми:

Число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу: третий день после трагедии

Расстрел студентов в Перми: что известно на этот час

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