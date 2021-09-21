Расстрел студентов в Перми: что известно на этот час

По факту стрельбы в Перми возбуждено дело «Убийство двух и более лиц». Фото: Следственный комитет РФ

По факту стрельбы в Перми возбуждено дело «Убийство двух и более лиц». Фото: Следственный комитет РФ

Как врачи спасают жизни тяжелораненых студентов и жизнь самого 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в Пермском госуниверситете, что говорит мать стрелка, почему преподаватель продолжил читать лекцию, пока вокруг свистели пули, — последние новости о стрельбе в Перми читайте в материале Gazeta.SPb.

Некоторое время назад в Москве в аэропорту Внуково приземлился спецборт МЧС России Ил-76 с ранеными. Все они, по данным Министерства здравоохранения РФ, находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Пострадавших развезли по ведущим федеральным центрам Минздрава России. Лечение пострадавших лично контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Еще 12 раненых получают стационарное лечение в медорганизациях Перми. Некоторые получили амбулаторная медицинскую и психологическую помощь.

Всего были ранены 26 человек, в основном студенты.

Погибли шесть человек — пять женщин и один мужчина, все они опознаны:

1. Маргарита Энгауз (66 лет)

2. Ярослав Арамелев (19)

3. Ксения Самченко (18)

4. Екатерина Шакирова (19)

5. Анна Айгельдина (26)

6. Александра Мохова (20).

Сам стрелок находится в очень тяжелом состоянии, даже критическом. Врачи ввели его в медикаментозную кому после операции, которая длилась четыре часа. Напомним, Бекмансуров был ранен, когда его пытались обезвредить. У него поражены печень и кишечник, он был госпитализирован с ранением груди и ног.

На допросе мать стрелка назвала его идеальным ребенком, который помогал ей во всем. Он никогда не пил и не курил, не был агрессивным. Увлекался оружием и копил на него деньги. Перед атакой Бекмансуров опубликовал пост, в котором рассказал, что мечтал о нападении.

Парень был вооружен гладкоствольным ружьем Huglu 12 калибра.

Напомним, накануне утром он зашел в Пермский госуниверситет и начал беспорядочно стрелять по студентам. Они были вынуждены баррикадировать двери в аудиториях и выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись. Охрана смогла вызвать полицию не сразу — говорят, тревожные кнопки не работали.

При этом один из преподавателей Олег Сыромятников продолжил лекцию во время стрельбы. Как рассказал он порталу 59.RU, он закрыл металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом, и подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследовать его будет центральный аппарат СК. Семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.