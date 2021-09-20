Преподаватель пермского вуза проигнорировал стрельбу и продолжил занятия

Лектор Пермского государственного университета (ПГНИУ) во время стрельбы в стенах вуза продолжил вести занятия.

По данным портал 59.RU, в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. В аудиторию ворвалась мать одной из студенток и сообщила о ЧП.

«Ну и что? Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу», — заявил Сыромятников, обращаясь к студентам.

Также он сказал, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Занятия прервались после того, как сотрудники ОМОН начали эвакуацию.

«Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?», — объяснил позднее преподаватель.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.